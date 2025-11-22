Трамп назвал решение Грин уйти в отставку хорошей новостью

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал отличной новостью для страны решение члена палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин уйти в отставку из конгресса.

Ранее Грин на фоне конфликта с американским президентом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.

"Я считаю, что это отличная новость для страны. Это прекрасно", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Трамп добавил, что не знал заранее о решение Грин покинуть конгресс. "Думаю, она должна быть счастлива", - заключил американский лидер.

Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.