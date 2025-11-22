Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал решение Грин уйти в отставку хорошей новостью - РИА Новости, 22.11.2025
06:15 22.11.2025
Трамп назвал решение Грин уйти в отставку хорошей новостью
Трамп назвал решение Грин уйти в отставку хорошей новостью
Президент США Дональд Трамп назвал отличной новостью для страны решение члена палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин уйти в отставку из конгресса. РИА Новости, 22.11.2025
Трамп обрадовался решению Грин уйти из конгресса США из-за скандала с ней

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал отличной новостью для страны решение члена палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин уйти в отставку из конгресса.
Ранее Грин на фоне конфликта с американским президентом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп заявил, что его экс-сторонница Грин сбилась с пути
11 ноября, 00:44
"Я считаю, что это отличная новость для страны. Это прекрасно", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.
Трамп добавил, что не знал заранее о решение Грин покинуть конгресс. "Думаю, она должна быть счастлива", - заключил американский лидер.
Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.
Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. Президент отрекся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Конгрессвумен Грин призвала американцев перестроить Вашингтон
04:50
 
В миреСШАМарджори Тейлор ГринДональд Трамп
 
 
