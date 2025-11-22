https://ria.ru/20251122/tramp-2056750199.html
Трамп назвал решение Грин уйти в отставку хорошей новостью
Президент США Дональд Трамп назвал отличной новостью для страны решение члена палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин уйти в отставку из конгресса. РИА Новости, 22.11.2025
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал отличной новостью для страны решение члена палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин уйти в отставку из конгресса.
на фоне конфликта с американским президентом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.
"Я считаю, что это отличная новость для страны. Это прекрасно", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.
добавил, что не знал заранее о решение Грин покинуть конгресс. "Думаю, она должна быть счастлива", - заключил американский лидер.
Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.
Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. Президент отрекся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.