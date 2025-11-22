Рейтинг@Mail.ru
Трамп разрешил Мамдани не отказываться от обидных слов о нем - РИА Новости, 22.11.2025
04:32 22.11.2025
Трамп разрешил Мамдани не отказываться от обидных слов о нем
Президент США Дональд Трамп разрешил избранному мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани не отказываться от ранее сказанных обидных слов о республиканце, в частности, о... РИА Новости, 22.11.2025
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
зохран мамдани
нью-йорк (город)
сша
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, зохран мамдани
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Зохран Мамдани
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разрешил избранному мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани не отказываться от ранее сказанных обидных слов о республиканце, в частности, о том, что, по мнению Мамдани, Трамп является "фашистом".
"Да все нормально, можешь просто сказать это. Это проще, чем объяснять, я не возражаю", - сказал Трамп в Белом доме после встречи с Мамдани.
Трамп заявил, что не считает Мамдани джихадистом
01:11
Он не дал избранному мэру развернуто ответить на вопрос журналистки, остается ли политик при своем мнении о том, что Трамп - "фашист", которое Мамдани ранее высказывал.
"Я говорил о том", - начал отвечать мэр, но Трамп перебил его и, закончив говорить, одобрительно похлопал стоящего рядом политика по руке.
"Да", - сказал с улыбкой избранный мэр Нью-Йорка, видимо, в ответ на вопрос.
Трамп согласился бы жить в Нью-Йорке при мэре-коммунисте
00:21
 
