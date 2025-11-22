Трамп разрешил Мамдани не отказываться от обидных слов о нем

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разрешил избранному мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани не отказываться от ранее сказанных обидных слов о республиканце, в частности, о том, что, по мнению Мамдани, Трамп является "фашистом".

"Да все нормально, можешь просто сказать это. Это проще, чем объяснять, я не возражаю", - сказал Трамп в Белом доме после встречи с Мамдани

Он не дал избранному мэру развернуто ответить на вопрос журналистки, остается ли политик при своем мнении о том, что Трамп - "фашист", которое Мамдани ранее высказывал.

"Я говорил о том", - начал отвечать мэр, но Трамп перебил его и, закончив говорить, одобрительно похлопал стоящего рядом политика по руке.