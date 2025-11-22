https://ria.ru/20251122/tramp-2056745993.html
Трамп разрешил Мамдани не отказываться от обидных слов о нем
Трамп разрешил Мамдани не отказываться от обидных слов о нем
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
зохран мамдани
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Зохран Мамдани
Трамп разрешил Мамдани не отказываться от обидных слов о нем
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разрешил избранному мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани не отказываться от ранее сказанных обидных слов о республиканце, в частности, о том, что, по мнению Мамдани, Трамп является "фашистом".
"Да все нормально, можешь просто сказать это. Это проще, чем объяснять, я не возражаю", - сказал Трамп
в Белом доме после встречи с Мамдани
.
Он не дал избранному мэру развернуто ответить на вопрос журналистки, остается ли политик при своем мнении о том, что Трамп - "фашист", которое Мамдани ранее высказывал.
"Я говорил о том", - начал отвечать мэр, но Трамп перебил его и, закончив говорить, одобрительно похлопал стоящего рядом политика по руке.
"Да", - сказал с улыбкой избранный мэр Нью-Йорка
, видимо, в ответ на вопрос.