22.11.2025

Все правки в план США по Украине будут вноситься лично Трампом, пишут СМИ
01:54 22.11.2025
Все правки в план США по Украине будут вноситься лично Трампом, пишут СМИ
Все правки в план президента США Дональда Трампа по Украине будут вноситься только им лично, сообщает издание Politico со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 22.11.2025
Все правки в план США по Украине будут вноситься лично Трампом, пишут СМИ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все правки в план президента США Дональда Трампа по Украине будут вноситься только им лично, сообщает издание Politico со ссылкой на американского чиновника.
"Украинцам настоятельно донесли, что США ожидают от них согласия на мирную сделку… Любые изменения будут вноситься лично президентом", - приводит Politico слова источника.
В Белом доме заявили ранее, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что Зеленский может сражаться, если ему не нравится план США
00:12
 
