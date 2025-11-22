Трамп заявил, что не считает Мамдани джихадистом

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает избранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани "джихадистом".

"Считаете ли вы, что сейчас рядом с джихадистом в Овальном кабинете?", – спросили у Трампа после его встречи с Мамдани

Трамп, сидящий возле будущего градоначальника, ответил "нет".

Сам Мамдани, грозившийся арестовать израильского премьера Нетаньяху, если тот появится в городе, отметил, что очень глубоко заботится о безопасности евреев в городе, будет работать над искоренением антисемитизма.

В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка и 1 января 2026 года станет самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Срок его полномочий продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность.

Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах. Он выдвигался от Демократических социалистов Америки, выиграл предварительные выборы Демократической партии.