Трамп указывал Зеленскому на отсутствие козырей для продолжения конфликта - РИА Новости, 22.11.2025
00:45 22.11.2025
Трамп указывал Зеленскому на отсутствие козырей для продолжения конфликта
Трамп указывал Зеленскому на отсутствие козырей для продолжения конфликта - РИА Новости, 22.11.2025
Трамп указывал Зеленскому на отсутствие козырей для продолжения конфликта
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Трамп указывал Зеленскому на отсутствие козырей для продолжения конфликта

Трамп обсуждал с Зеленским отсутствие у Киева козырей для продолжения конфликта

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что указывал Владимир Зеленскому на отсутствие козырей для продолжения конфликта на Украине.
"Прямо в Овальном офисе, не так давно, я сказал: "У вас нет козырей", - сообщил американский лидер, говоря о Зеленском.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
