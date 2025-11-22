https://ria.ru/20251122/tramp-2056732983.html
Трамп пообещал помощь избранному мэру Нью-Йорка Мамдани
Трамп пообещал помощь избранному мэру Нью-Йорка Мамдани
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную помощь избранному мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани на его посту мэра Нью-Йорка.
"Ему действительно нужна помощь федеральная помощь, чтобы добиться успеха, и мы поможем", – сказал Трамп
в Белом доме по итогам встречи с Мамдани
Трамп угрожал сократить федеральное финансирование крупнейшего города, если Мамдани станет мэром, и называл его коммунистом.
В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка
и 1 января 2026 года станет самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Срок его полномочий продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность.
Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах. Он выдвигался от Демократических социалистов Америки, выиграл предварительные выборы Демократической партии.