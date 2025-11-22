Рейтинг@Mail.ru
22.11.2025
Трамп пообещал помощь избранному мэру Нью-Йорка Мамдани
00:36 22.11.2025
Трамп пообещал помощь избранному мэру Нью-Йорка Мамдани
Трамп пообещал помощь избранному мэру Нью-Йорка Мамдани - РИА Новости, 22.11.2025
Трамп пообещал помощь избранному мэру Нью-Йорка Мамдани
Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную помощь избранному мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани на его посту мэра Нью-Йорка. РИА Новости, 22.11.2025
Трамп пообещал помощь избранному мэру Нью-Йорка Мамдани

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную помощь избранному мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани на его посту мэра Нью-Йорка.
"Ему действительно нужна помощь федеральная помощь, чтобы добиться успеха, и мы поможем", – сказал Трамп в Белом доме по итогам встречи с Мамдани.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что у него с Мамдани есть совпадающие позиции
00:28
Трамп угрожал сократить федеральное финансирование крупнейшего города, если Мамдани станет мэром, и называл его коммунистом.
В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка и 1 января 2026 года станет самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Срок его полномочий продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность.
Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах. Он выдвигался от Демократических социалистов Америки, выиграл предварительные выборы Демократической партии.
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп согласился бы жить в Нью-Йорке при мэре-коммунисте
00:21
 
