Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы когда-нибудь стать мэром Нью-Йорка. РИА Новости, 22.11.2025
Трамп заявил, что хотел бы стать мэром Нью-Йорка
Трамп признался, что хотел бы однажды стать мэром Нью-Йорка
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы когда-нибудь стать мэром Нью-Йорка.
"Знаете, я всегда говорил, что одна из должностей, которую я когда-нибудь хотел бы занять, - это мэр Нью-Йорка", - сказал Трамп
во время встречи с избранным мэром Нью-Йорка
Зохраном Мамдани в Белом доме.
В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, став самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.
Трамп неоднократно высказывал угрозы сократить федеральное финансирование города, если Мамдани станет мэром.
Срок полномочий Мамдани во главе крупнейшего города США
начнется 1 января 2026 года и продлится четыре года.