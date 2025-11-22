Трамп заявил, что хотел бы стать мэром Нью-Йорка

В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, став самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.