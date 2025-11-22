Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что хотел бы стать мэром Нью-Йорка - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/tramp-2056732429.html
Трамп заявил, что хотел бы стать мэром Нью-Йорка
Трамп заявил, что хотел бы стать мэром Нью-Йорка - РИА Новости, 22.11.2025
Трамп заявил, что хотел бы стать мэром Нью-Йорка
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы когда-нибудь стать мэром Нью-Йорка. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T00:29:00+03:00
2025-11-22T00:29:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40177/51/401775133_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9dade12d67917ebc74717647c9045043.jpg
https://ria.ru/20251122/tramp-2056732260.html
https://ria.ru/20251122/tramp-2056731431.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40177/51/401775133_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58eabc395289fb640bda89bfeb7edf47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что хотел бы стать мэром Нью-Йорка

Трамп признался, что хотел бы однажды стать мэром Нью-Йорка

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкГород Нью-Йорк
Город Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Город Нью-Йорк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы когда-нибудь стать мэром Нью-Йорка.
"Знаете, я всегда говорил, что одна из должностей, которую я когда-нибудь хотел бы занять, - это мэр Нью-Йорка", - сказал Трамп во время встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что у него с Мамдани есть совпадающие позиции
00:28
В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, став самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.
Трамп неоднократно высказывал угрозы сократить федеральное финансирование города, если Мамдани станет мэром.
Срок полномочий Мамдани во главе крупнейшего города США начнется 1 января 2026 года и продлится четыре года.
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп согласился бы жить в Нью-Йорке при мэре-коммунисте
00:21
 
В миреНью-Йорк (город)СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала