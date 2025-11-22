Трамп заявил, что у него с Мамдани есть совпадающие позиции

https://ria.ru/20251122/tramp-2056732260.html
Президент США Дональд Трамп заявил, что обнаружил значительно больше совпадающих позиций с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, чем он предполагал. РИА Новости, 22.11.2025
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обнаружил значительно больше совпадающих позиций с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, чем он предполагал.
"Мы сходимся во мнениях гораздо в большем, чем я бы подумал. Я хочу, чтобы он хорошо справлялся, и мы поможем ему хорошо справляться. У него могут быть иные взгляды, но во многом… знаете, когда Берни Сандерс
вышел из гонки, я получил много его голосов, и люди этого не ожидали, потому что он жёстко выступал против того, чтобы нас "обдирали" в торговле", — сказал Трамп
, общаясь с журналистами после встречи с Мамдани в Белом доме.
В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка
и 1 января 2026 года станет самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Срок его полномочий продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность.
Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах. Он выдвигался от Демократических социалистов Америки, выиграл предварительные выборы Демократической партии.
Трамп угрожал сократить федеральное финансирование крупнейшего города, если Мамдани станет мэром, и называл его коммунистом.