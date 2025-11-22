Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому следовало заключить сделку по Украине раньше, заявил Трамп - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/tramp-2056731783.html
Зеленскому следовало заключить сделку по Украине раньше, заявил Трамп
Зеленскому следовало заключить сделку по Украине раньше, заявил Трамп - РИА Новости, 22.11.2025
Зеленскому следовало заключить сделку по Украине раньше, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следовало заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине еще год или два назад. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T00:24:00+03:00
2025-11-22T00:24:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дмитрий песков
дональд трамп
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d0d28650b6418c6a1f2249937293e20.jpg
https://ria.ru/20251122/tramp-2056730687.html
россия
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_c1afdc4bef5a287d0f9964ca19850a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, украина
В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
Зеленскому следовало заключить сделку по Украине раньше, заявил Трамп

Трамп заявил, что Зеленскому следовало заключить сделку еще год или два назад

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следовало заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине еще год или два назад.
"Я думал, что ему следовало бы заключить сделку год назад, два года назад", - сказал Трамп во время встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани в Белом доме.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что Зеленский может сражаться, если ему не нравится план США
00:12
 
В миреРоссияСШАКиевДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала