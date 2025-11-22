Рейтинг@Mail.ru
Трамп прогнозирует Украине холодную зиму - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/tramp-2056731612.html
Трамп прогнозирует Украине холодную зиму
Трамп прогнозирует Украине холодную зиму - РИА Новости, 22.11.2025
Трамп прогнозирует Украине холодную зиму
Украину ждет холодная зима, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T00:23:00+03:00
2025-11-22T00:23:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
дмитрий песков
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:181:2330:1492_1920x0_80_0_0_1b2740e563cffaa9b09d77d166f07136.jpg
https://ria.ru/20251122/tramp-2056730687.html
https://ria.ru/20251122/tramp-2056730846.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:38:2330:1786_1920x0_80_0_0_e75ba5e7d43d21c319410a81aa10fd37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Трамп прогнозирует Украине холодную зиму

Трамп заявил, что Украину ждет холодная зима

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Украину ждет холодная зима, заявил президент США Дональд Трамп.
"Холодная зима, и много - если говорить о коммунальных услугах. Станции, производящие электричество, были атакованы, мягко говоря", - заявил Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о ситуации на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что Зеленский может сражаться, если ему не нравится план США
00:12
Как добавил американский лидер, киевским властям придется принять план США по урегулированию, а сделку следовало заключить давно. По словам Трампа, он ведет различные переговоры о предложениях США, но не уточнил, с кем именно.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп считал, что завершить конфликт на Украине будет проще
00:14
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала