Трамп согласился бы жить в Нью-Йорке при мэре-коммунисте

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, которого неоднократно называл коммунистом, сказал, что согласился бы жить в городе с таким руководителем.

"Да, абсолютно. Особенно после встречи. Мы согласились по гораздо большему количеству вопросом, чем я бы мог подумать. Я желаю ему делать хорошую работу", - заявил Трамп в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, он не станет мешать избранному мэру.

В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка и 1 января 2026 года станет самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Срок его полномочий продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность.

Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах. Он выдвигался от Демократических социалистов Америки, выиграл предварительные выборы Демократической партии.