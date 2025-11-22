https://ria.ru/20251122/tramp-2056731283.html
Трамп пообещал Мамдани совместно работать над безопасностью в Нью-Йорке
Трамп пообещал Мамдани совместно работать над безопасностью в Нью-Йорке - РИА Новости, 22.11.2025
Трамп пообещал Мамдани совместно работать над безопасностью в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп обещал избранному мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани совместно работать над тем, чтобы сделать самый большой город Америки безопасным. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T00:19:00+03:00
2025-11-22T00:19:00+03:00
2025-11-22T03:32:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
америка
зохран мамдани
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046793144_0:83:3001:1771_1920x0_80_0_0_e1c09b99c7b6acca3e1d00eb5cccfccc.jpg
https://ria.ru/20251122/mamdani-2056730127.html
нью-йорк (город)
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046793144_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_aaaf4937a3aa82dae2f0166c686cb097.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, америка, зохран мамдани, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Америка, Зохран Мамдани, Дональд Трамп
Трамп пообещал Мамдани совместно работать над безопасностью в Нью-Йорке
Трамп пообещал Мамдани совместно работать, чтобы сделать Нью-Йорк безопасным