00:19 22.11.2025 (обновлено: 03:32 22.11.2025)
Трамп пообещал Мамдани совместно работать над безопасностью в Нью-Йорке
Трамп пообещал Мамдани совместно работать над безопасностью в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп обещал избранному мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани совместно работать над тем, чтобы сделать самый большой город Америки безопасным. РИА Новости, 22.11.2025
2025
Трамп пообещал Мамдани совместно работать над безопасностью в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обещал избранному мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани совместно работать над тем, чтобы сделать самый большой город Америки безопасным.
"Мы обсуждали это достаточно много, возможно, больше всего остального. Он (Мамдани - ред.) хочет безопасный Нью-Йорк. Безопасный Нью-Йорк - это отличный Нью-Йорк. Можно говорить о чем угодно, если нет безопасных улиц, успеха не будет. Мы будем работать вместе", - сказал Трамп в Белом доме.
По словам президента США, с Мамдани они близки в понимании борьбы с преступниками-нелегалами.
