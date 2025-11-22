Трамп заявил, что США работают с Ливаном над проблемой безопасности

Правительство Ливана 5 августа поручило армии представить план по установлению государственной монополии на оружие до конца 2025 года, что фактически вводит запрет на владение им для всех, кроме армии. Руководство "Хезболлах" назвало принятое кабмином решение "огромной ошибкой" и объявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений властей страны не было.