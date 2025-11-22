Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США работают с Ливаном над проблемой безопасности - РИА Новости, 22.11.2025
00:15 22.11.2025
Трамп заявил, что США работают с Ливаном над проблемой безопасности
Трамп заявил, что США работают с Ливаном над проблемой безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты работают с Ливаном над решением проблем безопасности на Ближнем Востоке. РИА Новости, 22.11.2025
2025
Трамп заявил, что США работают с Ливаном над проблемой безопасности

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты работают с Ливаном над решением проблем безопасности на Ближнем Востоке.
""Хезболлах" является проблемой в Ливане. Мы работаем с Ливаном, мы работаем со всеми на Ближнем Востоке", - сказал Трамп во время встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани в Белом доме.
Правительство Ливана 5 августа поручило армии представить план по установлению государственной монополии на оружие до конца 2025 года, что фактически вводит запрет на владение им для всех, кроме армии. Руководство "Хезболлах" назвало принятое кабмином решение "огромной ошибкой" и объявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений властей страны не было.
Трамп ожидает очень позитивных событий на Ближнем Востоке
