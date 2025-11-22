https://ria.ru/20251122/tramp-2056730988.html
Трамп заявил, что США работают с Ливаном над проблемой безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты работают с Ливаном над решением проблем безопасности на Ближнем Востоке. РИА Новости, 22.11.2025
в мире
ливан
сша
ближний восток
дональд трамп
хезболла
ливан
сша
ближний восток
В мире, Ливан, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Хезболла
Трамп заявил, что США работают с Ливаном над решением проблем безопасности