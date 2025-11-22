Трамп заявил, что Зеленский может сражаться, если ему не нравится план США

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять предложенный Вашингтоном план урегулирования, а если он не устроит Владимира Зеленского, Киев может продолжать боевые действия.
"Он должен будет принять его, а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.