Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить план США по Украине

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется одобрить план урегулирования на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
"В какой-то момент он (Зеленский. — Прим. ред.) должен будет одобрить что-то", — сказал он в Белом доме на вопрос о реакции на американскую инициативу.
По мнению лидера государства, главе киевского режима она должна понравиться. При этом, подчеркнул он, у Зеленского нет козырей, а сделку следовало заключить еще год или два назад.
"У нас есть путь к тому, чтобы достигнуть мира. Мы считаем, что такой путь есть. Он должен будет одобрить его", — заключил Трамп.
План США по урегулированию
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.
