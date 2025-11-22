Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить план США по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:08 22.11.2025 (обновлено: 00:39 22.11.2025)
Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить план США по Украине
Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить план США по Украине - РИА Новости, 22.11.2025
Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить план США по Украине
Владимиру Зеленскому придется одобрить план урегулирования на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 22.11.2025
в мире
сша
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056452844.html
https://ria.ru/20251121/kiev-2056607675.html
https://ria.ru/20251119/kiev-2055744046.html
сша
россия
киев
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить план США по Украине

Трамп: в какой-то момент Зеленский должен будет одобрить план США по Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется одобрить план урегулирования на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
"В какой-то момент он (Зеленский. — Прим. ред.) должен будет одобрить что-то", — сказал он в Белом доме на вопрос о реакции на американскую инициативу.
По мнению лидера государства, главе киевского режима она должна понравиться. При этом, подчеркнул он, у Зеленского нет козырей, а сделку следовало заключить еще год или два назад.
«
"У нас есть путь к тому, чтобы достигнуть мира. Мы считаем, что такой путь есть. Он должен будет одобрить его", — заключил Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Мирный план США вызвал ярость в Киеве, пишут СМИ
Вчера, 14:57
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
19 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
