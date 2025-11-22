Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что обсуждает план урегулирования на Украине - РИА Новости, 22.11.2025
00:03 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/tramp-2056729956.html
Трамп заявил, что обсуждает план урегулирования на Украине
Трамп заявил, что обсуждает план урегулирования на Украине
в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, украина
В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает план урегулирования на Украине, не уточнив, с кем конкретно ведет переговоры.
"Я разговариваю с людьми, у нас есть план", - сказал Трамп в Белом доме в контексте украинского урегулирования.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Трамп заявил, что предполагал, что завершить украинский кризис будет легче
