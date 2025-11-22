Рейтинг@Mail.ru
Трамп ожидает очень позитивных событий на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.11.2025
00:00 22.11.2025
Трамп ожидает очень позитивных событий на Ближнем Востоке
Трамп ожидает очень позитивных событий на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "очень позитивных" событий в вопросе урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. РИА Новости, 22.11.2025
в мире
ближний восток
сша
ливан
дональд трамп
ближний восток
сша
ливан
в мире, ближний восток, сша, ливан, дональд трамп
В мире, Ближний Восток, США, Ливан, Дональд Трамп
Трамп ожидает очень позитивных событий на Ближнем Востоке

Трамп анонсировал очень позитивные шаги в вопросе мира на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "очень позитивных" событий в вопросе урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
"Мы работаем с Ливаном. Мы работаем со всеми на Ближнем Востоке. Это ещё одна вещь, которая нас объединяет. Мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке, и сейчас у нас впервые за три тысячи лет есть мир на Ближнем Востоке. Думаю, вы увидите очень позитивные вещи", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
При этом глава государства не уточнил подробности предстоящих "позитивных событий" в регионе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп заявил, что Ближний Восток стал другим
19 ноября, 04:31
 
В миреБлижний ВостокСШАЛиванДональд Трамп
 
 
