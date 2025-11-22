Трамп ожидает очень позитивных событий на Ближнем Востоке

https://ria.ru/20251122/tramp-2056729795.html
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "очень позитивных" событий в вопросе урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. РИА Новости, 22.11.2025
