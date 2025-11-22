https://ria.ru/20251122/terrorizm-2056824830.html
На жителя Ингушетии возбудили дело за помощь террористам
22.11.2025
На жителя Ингушетии возбудили дело за помощь террористам
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в участии в деятельности террористической организации, в... РИА Новости, 22.11.2025
НАЛЬЧИК, 22 ноя – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в участии в деятельности террористической организации, в частности, в помощи боевикам и оборудовании тайников для хранения оружия, сообщило СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в 2023 году житель селения Пседах добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования, целью которого являлось совершение преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти Ингушетии
.
"Кроме того, фигурант безвозмездно предоставлял членам незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Республики Ингушетия, помещение для проживания, перевозил их в своем автомобиле, предоставлял продукты питания и медикаменты, а также оборудовал не менее 4 тайников для хранения огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации" УК РФ
, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
Там отметили, что дело возбуждено на основании материалов Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии и регионального УФСБ России.