На жителя Ингушетии возбудили дело за помощь террористам

НАЛЬЧИК, 22 ноя – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в участии в деятельности террористической организации, в частности, в помощи боевикам и оборудовании тайников для хранения оружия, сообщило СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2023 году житель селения Пседах добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования, целью которого являлось совершение преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти Ингушетии

"Кроме того, фигурант безвозмездно предоставлял членам незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Республики Ингушетия, помещение для проживания, перевозил их в своем автомобиле, предоставлял продукты питания и медикаменты, а также оборудовал не менее 4 тайников для хранения огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации" УК РФ , санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.