18:02 22.11.2025 (обновлено: 18:18 22.11.2025)
На жителя Ингушетии возбудили дело за помощь террористам
происшествия, россия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Следственный комитет России (СК РФ)
НАЛЬЧИК, 22 ноя – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в участии в деятельности террористической организации, в частности, в помощи боевикам и оборудовании тайников для хранения оружия, сообщило СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в 2023 году житель селения Пседах добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования, целью которого являлось совершение преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти Ингушетии.
"Кроме того, фигурант безвозмездно предоставлял членам незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Республики Ингушетия, помещение для проживания, перевозил их в своем автомобиле, предоставлял продукты питания и медикаменты, а также оборудовал не менее 4 тайников для хранения огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
Там отметили, что дело возбуждено на основании материалов Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии и регионального УФСБ России.
ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
