"След ведет в Россию". Что случилось с орденом тамплиеров на самом деле

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. В этот день католическая церковь официально объявила на них охоту. Некогда самую могущественную организацию Средневековья разгромили всего за несколько лет. И хотя тамплиеров объявили прислужниками дьявола, легендарный орден благополучно дожил до наших дней.

"Проклятие до 13-го колена"

Правление французского короля Филиппа Красивого вряд ли можно назвать благополучным. Поводов для беспокойства было предостаточно. То спесивые феодалы начнут плести при дворе интриги. То вспыхнет очередное восстание в недавно присоединенной Фландрии. И все это на фоне затяжных территориальных споров с Англией.

Денег хронически не хватало. А где же их взять, как не у зажиточных тамплиеров. К тому моменту энтузиазм первых крестовых походов сошел на нет, христиан постепенно вытеснили из Палестины. И многих монархов откровенно раздражало, что "заступники веры", заносчивые рыцари, теперь активно тратили "награбленное в Иерусалиме", приобретая все новые владения.

Видимо, именно этим руководствовался и Филипп Красивый. Ранним утром 13 октября 1307 года обширные владения французской "ячейки" ордена были конфискованы в пользу короны, всех ее членов арестовали. Обвинили в отречении от Христа, поклонении идолу Бафомету, некромантии и кремации умерших.

Несколько сотен человек замучили допросами с пытками уже в первые дни гонений. Об этом узнали в Ватикане. Папа римский Климент V не хотел портить отношения с влиятельными Капетингами и 22 ноября издал буллу — особый документ, в котором одобрил действия Филиппа и призвал других монархов последовать его примеру.

Руки были развязаны. По всей Европе прокатились аресты именем святой инквизиции. Под стражу взяли магистра ордена Жака де Моле. К осени 1311-го доказательную базу против богоотступников свели воедино. Спустя полгода папа римский вынес окончательное решение: ордену более не быть.

Многие рыцари закончили свои дни в казематах. Предводителей же казнили. Согласно распространенной легенде, де Моле, взойдя на костер, громко воскликнул: "Папа Климент, король Филипп, <...> не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий и воздастся вам справедливая кара! Проклятие! Проклятие на ваш род до 13-го колена".

Понтифик и король действительно умерли один за другим спустя год. А любители всякого рода мистики дотошно подсчитали: "проклятие 13-го колена" приходится аккурат на годы Французской революции.

Историки, правда, придерживаются иной точки зрения: расправа над тамплиерами — следствие агрессивной политики Франции в отношении католической церкви. Папа Климент, а следом шесть его преемников оказались в Авиньонском пленении и стали марионетками в руках светских властителей.

Чернокнижие и банкиры

Проклятие де Моле — не единственный миф, связанный с тамплиерами. История ордена вообще неоднозначна. В первые годы существования его члены именовали себя не иначе как "бедными рыцарями храма Соломона". Их священным долгом было охранять палестинскую святыню — храм Гроба Господня. Отсюда и название братства, в переводе с французского означающее "храмовники".

Кроме того, рыцари поклялись защищать паломников, прибывающих на Святую землю, помогать нищим и страждущим. Причем делали это безвозмездно: тамплиеры давали монашеские обеты, отказывались от всякой собственности.

Впечатленный таким подходом, король Иерусалима Болдуин II выделил им в качестве штаб-квартиры ни много ни мало храм Соломона (так после завоевания города крестоносцами в 1099-м называлась мечеть Аль-Акса).

Орден быстро набирал популярность. Всего за пару десятилетий в "храмовники" записались многие из вершителей судеб той поры.

Покровительствовала ордену и католическая церковь — в 1139-м освободила от уплаты общеобязательной десятины. И вскоре бедные рыцари сказочно разбогатели. Как тут не задуматься о сговоре с дьяволом? Поползли слухи, что "храмовники" владеют древними оккультными знаниями и занимаются алхимией. На самом деле они просто вели грамотную финансовую политику.

"Организовали первую почти глобальную банковскую систему — чтобы облегчить судьбу паломников. У них на счету много замечательных открытий, помимо духовных и религиозных практик. Парижский Тампль (крепость, построенная казначеем ордена в 1222-м. — Прим. ред.) был городом в городе. Разумеется, раздражение власти было очевидным", — отмечал религиовед Алексей Юдин.

"Православные тамплиеры"

А вот ореол загадочности и обвинения в оккультизме, добавлял он, — более поздний продукт. "То, что касалось поклонения дьяволу, особых мистических обрядов, было, я считаю, придумано в конце. Безусловно, какие-то практики экзорцизма, как мы сейчас его понимаем, присутствовали. Но затем, по всей вероятности, были вывернуты наизнанку", — указывал эксперт.

То же, по его мнению, относится и к "современным тамплиерам". Да, "храмовники" не исчезли после карательной акции XIV века. Оставшиеся в живых основывали организации в разных странах и предъявили права на имущество ликвидированного ордена.

Например, в XVIII веке от лица преемников во Франции заговорили масоны. В те же времена учредили Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) — Суверенный военный орден Иерусалимского храма, хотя его адепты от связей с "вольными каменщиками" открещивались.

Сто лет спустя Наполеон признал эту организацию. Правда, так утверждают лишь сами адепты OSMTH. В 1960-х они достигли Нового Света — основали в США The Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem (SMOTJ). Заморский филиал через 20 лет откололся. Их примеру позже последовал французский Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem.