"След ведет в Россию". Что случилось с орденом тамплиеров на самом деле

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. В этот день католическая церковь официально объявила на них охоту. Некогда самую могущественную организацию Средневековья разгромили всего за несколько лет. И хотя тамплиеров объявили прислужниками дьявола, легендарный орден благополучно дожил до наших дней.
"Проклятие до 13-го колена"
Правление французского короля Филиппа Красивого вряд ли можно назвать благополучным. Поводов для беспокойства было предостаточно. То спесивые феодалы начнут плести при дворе интриги. То вспыхнет очередное восстание в недавно присоединенной Фландрии. И все это на фоне затяжных территориальных споров с Англией.
Денег хронически не хватало. А где же их взять, как не у зажиточных тамплиеров. К тому моменту энтузиазм первых крестовых походов сошел на нет, христиан постепенно вытеснили из Палестины. И многих монархов откровенно раздражало, что "заступники веры", заносчивые рыцари, теперь активно тратили "награбленное в Иерусалиме", приобретая все новые владения.
Тамплиеры
© Getty Images / mikkelwilliam
Тамплиеры
Видимо, именно этим руководствовался и Филипп Красивый. Ранним утром 13 октября 1307 года обширные владения французской "ячейки" ордена были конфискованы в пользу короны, всех ее членов арестовали. Обвинили в отречении от Христа, поклонении идолу Бафомету, некромантии и кремации умерших.
Несколько сотен человек замучили допросами с пытками уже в первые дни гонений. Об этом узнали в Ватикане. Папа римский Климент V не хотел портить отношения с влиятельными Капетингами и 22 ноября издал буллу — особый документ, в котором одобрил действия Филиппа и призвал других монархов последовать его примеру.
Руки были развязаны. По всей Европе прокатились аресты именем святой инквизиции. Под стражу взяли магистра ордена Жака де Моле. К осени 1311-го доказательную базу против богоотступников свели воедино. Спустя полгода папа римский вынес окончательное решение: ордену более не быть.
Миниатюра французской рукописи "Декамерона" Бокаччо "Сожжение тамплиеров"
© Public domain
Миниатюра французской рукописи "Декамерона" Бокаччо "Сожжение тамплиеров"
Многие рыцари закончили свои дни в казематах. Предводителей же казнили. Согласно распространенной легенде, де Моле, взойдя на костер, громко воскликнул: "Папа Климент, король Филипп, <...> не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий и воздастся вам справедливая кара! Проклятие! Проклятие на ваш род до 13-го колена".
Понтифик и король действительно умерли один за другим спустя год. А любители всякого рода мистики дотошно подсчитали: "проклятие 13-го колена" приходится аккурат на годы Французской революции.
Казнь Жака де Моле
© Getty Images / Hulton Archive
Казнь Жака де Моле
Историки, правда, придерживаются иной точки зрения: расправа над тамплиерами — следствие агрессивной политики Франции в отношении католической церкви. Папа Климент, а следом шесть его преемников оказались в Авиньонском пленении и стали марионетками в руках светских властителей.
Чернокнижие и банкиры
Проклятие де Моле — не единственный миф, связанный с тамплиерами. История ордена вообще неоднозначна. В первые годы существования его члены именовали себя не иначе как "бедными рыцарями храма Соломона". Их священным долгом было охранять палестинскую святыню — храм Гроба Господня. Отсюда и название братства, в переводе с французского означающее "храмовники".
Кроме того, рыцари поклялись защищать паломников, прибывающих на Святую землю, помогать нищим и страждущим. Причем делали это безвозмездно: тамплиеры давали монашеские обеты, отказывались от всякой собственности.
Обстановка в Иерусалиме
Впечатленный таким подходом, король Иерусалима Болдуин II выделил им в качестве штаб-квартиры ни много ни мало храм Соломона (так после завоевания города крестоносцами в 1099-м называлась мечеть Аль-Акса).
Орден быстро набирал популярность. Всего за пару десятилетий в "храмовники" записались многие из вершителей судеб той поры.
Покровительствовала ордену и католическая церковь — в 1139-м освободила от уплаты общеобязательной десятины. И вскоре бедные рыцари сказочно разбогатели. Как тут не задуматься о сговоре с дьяволом? Поползли слухи, что "храмовники" владеют древними оккультными знаниями и занимаются алхимией. На самом деле они просто вели грамотную финансовую политику.
Тамплиеры
© Getty Images / DEA / C. BALOSSINI
Тамплиеры
"Организовали первую почти глобальную банковскую систему — чтобы облегчить судьбу паломников. У них на счету много замечательных открытий, помимо духовных и религиозных практик. Парижский Тампль (крепость, построенная казначеем ордена в 1222-м. — Прим. ред.) был городом в городе. Разумеется, раздражение власти было очевидным", — отмечал религиовед Алексей Юдин.
"Православные тамплиеры"
А вот ореол загадочности и обвинения в оккультизме, добавлял он, — более поздний продукт. "То, что касалось поклонения дьяволу, особых мистических обрядов, было, я считаю, придумано в конце. Безусловно, какие-то практики экзорцизма, как мы сейчас его понимаем, присутствовали. Но затем, по всей вероятности, были вывернуты наизнанку", — указывал эксперт.
То же, по его мнению, относится и к "современным тамплиерам". Да, "храмовники" не исчезли после карательной акции XIV века. Оставшиеся в живых основывали организации в разных странах и предъявили права на имущество ликвидированного ордена.
Например, в XVIII веке от лица преемников во Франции заговорили масоны. В те же времена учредили Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) — Суверенный военный орден Иерусалимского храма, хотя его адепты от связей с "вольными каменщиками" открещивались.
Сто лет спустя Наполеон признал эту организацию. Правда, так утверждают лишь сами адепты OSMTH. В 1960-х они достигли Нового Света — основали в США The Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem (SMOTJ). Заморский филиал через 20 лет откололся. Их примеру позже последовал французский Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem.
Есть тамплиеры и в России — местное отделение OSMTH называется Общественным объединением православных христиан имени святого князя Дмитрия Донского. Де-факто оно действует чуть ли не с XII века и следует все тем же целям — "защищает христианскую веру". Так, по крайней мере, значится на официальном сайте "православных тамплиеров".
5 ноября, 08:00