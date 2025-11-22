Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20
13:48 22.11.2025
Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20
Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заняла своё место на саммите лидеров стран "Группы двадцати" в ЮАР лишь примерно через час после начала, передаёт... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T13:48:00+03:00
2025-11-22T13:48:00+03:00
в мире
индонезия
йоханнесбург
санаэ такаити
максим орешкин
индонезия
йоханнесбург
в мире, индонезия, йоханнесбург, санаэ такаити, максим орешкин
В мире, Индонезия, Йоханнесбург, Санаэ Такаити, Максим Орешкин
Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20

Премьер Японии Такаити заняла свое место на саммите G20 в ЮАР на час позже

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заняла своё место на саммите лидеров стран "Группы двадцати" в ЮАР лишь примерно через час после начала, передаёт корреспондент РИА Новости.
Такаити пришла в зал посреди другого выступления. Перед тем, как она заняла своё место, ей быстро пожал руку вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Открытие саммита лидеров Группы двадцати в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Источник рассказал о содержании декларации, принятой на саммите G20 в ЮАР
В миреИндонезияЙоханнесбургСанаэ ТакаитиМаксим Орешкин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
