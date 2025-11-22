https://ria.ru/20251122/takaiti-2056793393.html
Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заняла своё место на саммите лидеров стран "Группы двадцати" в ЮАР лишь примерно через час после начала, передаёт... РИА Новости, 22.11.2025
в мире
индонезия
йоханнесбург
санаэ такаити
максим орешкин
индонезия
йоханнесбург
Новости
ru-RU
Премьер Японии Такаити заняла свое место на саммите G20 в ЮАР на час позже