В ЛНР дрон ВСУ разрушил дом
В ЛНР дрон ВСУ разрушил дом - РИА Новости, 22.11.2025
В ЛНР дрон ВСУ разрушил дом
Частный жилой дом в Кировске в ЛНР оказался практически разрушен в результате удара беспилотника ВСУ, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
кировск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
В ЛНР дрон ВСУ разрушил дом
В Кировске удар беспилотника ВСУ уничтожил частный дом