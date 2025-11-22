https://ria.ru/20251122/svo-2056854351.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T21:57:00+03:00
2025-11-22T21:57:00+03:00
2025-11-22T21:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
тульская область
В Тульской области объявили угрозу атаки БПЛА