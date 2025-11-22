https://ria.ru/20251122/svo-2056838833.html
Михалков рассказал, почему не снимает кино про СВО
Михалков рассказал, почему не снимает кино про СВО
Режиссер Никита Михалков рассказал, что не снимает кинокартины о специальной военной операции, поскольку осмыслить масштаб произошедшего можно только тогда,... РИА Новости, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков рассказал, что не снимает кинокартины о специальной военной операции, поскольку осмыслить масштаб произошедшего можно только тогда, когда все закончится.
"Я не снимаю картины о специальной военной операции не потому что у меня нет позиции. Она есть. Более того, как бы это ни звучало пафосно, сегодня на Донбассе
решается судьба нашей страны в принципе… Вспомните кино о войне. Были картины, которые снимались во время войны, хорошие картины. Но лучшее кино о войне, оно было тогда, когда война прошла, когда осмысление и масштаб произошедшего стал виден", - сказал он на встрече с творческой молодежью в Национальном центре "Россия".
Михалков
убежден, что сейчас нужно обязательно снимать документальное кино и программы о специальной военной операции.
"Я очень боюсь спекуляций в этом отношении, что это сейчас в тренде, надо очень осторожно к этому подходить. Но я совершенно уверен, что возможность осмыслить это и обобщить может быть только тогда, когда мы сумеем отойти на несколько шагов от этой ситуации. Именно поэтому я сейчас не пытаюсь и не снимаю картины об СВО", - добавил режиссер.