Орешкин рассказал, как отправляемые Украине деньги возвращаются на Запад - РИА Новости, 22.11.2025
15:11 22.11.2025
Орешкин рассказал, как отправляемые Украине деньги возвращаются на Запад
Орешкин рассказал, как отправляемые Украине деньги возвращаются на Запад
политика, украина, россия, йоханнесбург, максим орешкин, большая двадцатка, в мире
Политика, Украина, Россия, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Большая двадцатка, В мире
Орешкин рассказал, как отправляемые Украине деньги возвращаются на Запад

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Средства, выделяемые на финансирование Украины, зачастую возвращаются на Запад через коррупционные схемы, рассказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Международные финансовые институты отходят от финансирования развития в пользу военных расходов. Так что средства возвращаются в западные экономики. Во многих случаях - через коррупционные схемы на Украине", - сказал он, выступая на лидерском саммите "Группы двадцати".
Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Орешкин.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии
ПолитикаУкраинаРоссияЙоханнесбургМаксим ОрешкинБольшая двадцаткаВ мире
 
 
