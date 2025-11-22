Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 22.11.2025 (обновлено: 13:36 22.11.2025)
ВС России взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Запорожской области
ВС России взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Запорожской области
В ходе боёв за Новое Запорожье взят под контроль крупный узел обороны ВСУ площадью более 14 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
Взятие крупного узла обороны ВСУ при освобождении Нового Запорожья
Группировка "Восток" при освобождении Нового Запорожья взяла крупный узел обороны ВСУ площадью более 14 кв. км. Об этом сообщило Минобороны, показав кадры боев за поселок.
ВС России взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Запорожской области

ВС РФ в боях за Новое Запорожье взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В ходе боёв за Новое Запорожье взят под контроль крупный узел обороны ВСУ площадью более 14 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Нового Запорожья в Запорожской области российской группировкой "Восток" Минобороны РФ сообщило ранее в субботу.
"Взят под контроль крупный узел обороны противника площадью свыше 14 квадратных километров. В ходе боёв за Новое Запорожье ВСУ потеряли большое количество живой силы и более 15 единиц различной военной техники", - говорится в сообщении.
