ВС России взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Запорожской области
В ходе боёв за Новое Запорожье взят под контроль крупный узел обороны ВСУ площадью более 14 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
ВС России взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Запорожской области
