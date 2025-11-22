Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили пять атак ВСУ у Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 22.11.2025 (обновлено: 13:30 22.11.2025)
ВС России отразили пять атак ВСУ у Красноармейска
ВС России отразили пять атак ВСУ у Красноармейска - РИА Новости, 22.11.2025
ВС России отразили пять атак ВСУ у Красноармейска
Российские войска отразили пять атак украинских боевиков, пытавшихся деблокировать окруженные формирования у Красноармейска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
димитров
красноармейск
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
димитров
красноармейск
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, димитров, красноармейск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Димитров, Красноармейск, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили пять атак ВСУ у Красноармейска

ВС РФ отразили пять попыток ВСУ деблокировать окруженные отряды у Красноармейска

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские войска отразили пять атак украинских боевиков, пытавшихся деблокировать окруженные формирования у Красноармейска, сообщило Минобороны.
"Отражены пять атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 военнослужащих и два бронетранспортера", — говорится в сводке.
Морпех в укрытии ждет, пока пролетит FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Пошли на хитрость". Как морпехи подобрали ключ к Красноармейску
Вчера, 08:00
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активно наступать в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 22 здания, отметили в ведомстве.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в Донецкой Народной Республике.

За сутки украинская армия потеряла на этом участке фронта до 250 военных, два бронетранспортера, два орудия полевой артиллерии и автомобиль, добавили в Минобороны.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо подразделения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки деблокировать подразделения противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Безопасность
Димитров
Красноармейск
Вооруженные силы РФ
 
 
