ВС России отразили пять атак ВСУ у Красноармейска

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские войска отразили пять атак украинских боевиков, пытавшихся деблокировать окруженные формирования у Красноармейска, сообщило Минобороны.
"Отражены пять атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 военнослужащих и два бронетранспортера", — говорится в сводке.
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активно наступать в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 22 здания, отметили в ведомстве.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в Донецкой Народной Республике.
За сутки украинская армия потеряла на этом участке фронта до 250 военных, два бронетранспортера, два орудия полевой артиллерии и автомобиль, добавили в Минобороны.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо подразделения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки деблокировать подразделения противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18