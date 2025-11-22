https://ria.ru/20251122/svo-2056783642.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 22.11.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Красноармейском направлении
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" за прошедшие сутки уничтожили до 250 украинских военных на красноармейском направлении, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T12:38:00+03:00
2025-11-22T12:38:00+03:00
2025-11-22T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391333_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_9ecebfa02910c3b9b589ea7e3679b55b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391333_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_fa02e12b3f438f184c74c5cf0212d2b5.jpg
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Красноармейском направлении
МО: ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков на Красноармейском направлении