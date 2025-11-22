Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два танка ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 22.11.2025
ВС России уничтожили два танка ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили два танка ВСУ в Запорожской области
Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили два танка боевиков ВСУ в ходе освобождения населённого пункта Ровнополье в Запорожской области, рассказал... РИА Новости, 22.11.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
ВС России уничтожили два танка ВСУ в Запорожской области

Бойцы "Востока" уничтожили два танка ВСУ в Ровнополье Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили два танка боевиков ВСУ в ходе освобождения населённого пункта Ровнополье в Запорожской области, рассказал РИА Новости радиотелефонист с позывным "Аким".
"Зашли в населенный пункт, было обнаружено две единицы техники — танки противника, уже уничтоженные. Скорее всего, их поразили наши БПЛА и артиллерия. Спасибо, мужики. Работайте, братья", — рассказал он.
По словам бойца, эффективность работы разведывательных и огневых подразделений позволила значительно ослабить оборону противника и облегчила продвижение штурмовых групп.
Минобороны 16 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Ровнополье в Запорожской области.
