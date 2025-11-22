ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили два танка боевиков ВСУ в ходе освобождения населённого пункта Ровнополье в Запорожской области, рассказал РИА Новости радиотелефонист с позывным "Аким".

"Зашли в населенный пункт, было обнаружено две единицы техники — танки противника, уже уничтоженные. Скорее всего, их поразили наши БПЛА и артиллерия. Спасибо, мужики. Работайте, братья", — рассказал он.