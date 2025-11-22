Рейтинг@Mail.ru
Присяжные оправдали ростовчанина по делу о подготовке убийства застройщиков - РИА Новости, 22.11.2025
21:30 22.11.2025
Присяжные оправдали ростовчанина по делу о подготовке убийства застройщиков
Присяжные оправдали ростовчанина по делу о подготовке убийства застройщиков - РИА Новости, 22.11.2025
Присяжные оправдали ростовчанина по делу о подготовке убийства застройщиков
Коллегия присяжных оправдала жителя Ростова-на-Дону, обвиняемого в организации приготовления к убийству застройщиков, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T21:30:00+03:00
2025-11-22T21:30:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Присяжные оправдали ростовчанина по делу о подготовке убийства застройщиков

В Ростове-на-Дону присяжные оправдали обвиняемого в подготовке убийства

Суд присяжных
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Fotolia / Corgarashu
Суд присяжных. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Коллегия присяжных оправдала жителя Ростова-на-Дону, обвиняемого в организации приготовления к убийству застройщиков, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
По данным следствия, в 2016 году Николай Богданов "из-за предложенной низкой суммы сделки и возникшей неприязни к застройщикам" в поселке "Царицыно" решил организовать их убийство. Для этого он дал мужчине 30 тысяч рублей, на которые тот должен был купить оружие и поручил ему собрать информацию на двух человек.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Москве суд присяжных рассмотрит дело банды экс-силовиков
11 ноября, 11:00
Однако мужчина встретился с предполагаемыми жертвами и все им рассказал, после чего они обратились в полицию. При сопровождении полиции мужчина согласился убить двух человек, за что Богданов пообещал ему земельный участок и 50 тысяч рублей. После этого полицейские инсценировали похищение и убийство предполагаемых жертв, сфотографировав их на земле с нанесенным гримом, имитирующим огнестрельные раны.
Мужчина сообщил Богданову, что убил жертв и показал фото на телефоне, а тот передал ему 50 тысяч рублей и пообещал земельный участок. Богданова задержали.
"Вердиктом коллегии присяжных заседателей было признано недоказанным, что указанные в обвинении действия имели место. По основному вопросу о доказанности деяния дан отрицательный ответ "Нет, не доказано", принятый присяжными заседателями единодушно", - сказал представитель суда.
На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Советский районный суд Ростова-на-Дону оправдал Богданова в связи с отсутствием события указанного преступления. Приговор в законную силу еще не вступил.
Марина Кохал во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге. 21 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 лет колонии за его убийство
21 ноября, 17:02
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
