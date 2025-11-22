Присяжные оправдали ростовчанина по делу о подготовке убийства застройщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Коллегия присяжных оправдала жителя Ростова-на-Дону, обвиняемого в организации приготовления к убийству застройщиков, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

По данным следствия, в 2016 году Николай Богданов "из-за предложенной низкой суммы сделки и возникшей неприязни к застройщикам" в поселке "Царицыно" решил организовать их убийство. Для этого он дал мужчине 30 тысяч рублей, на которые тот должен был купить оружие и поручил ему собрать информацию на двух человек.

Однако мужчина встретился с предполагаемыми жертвами и все им рассказал, после чего они обратились в полицию. При сопровождении полиции мужчина согласился убить двух человек, за что Богданов пообещал ему земельный участок и 50 тысяч рублей. После этого полицейские инсценировали похищение и убийство предполагаемых жертв, сфотографировав их на земле с нанесенным гримом, имитирующим огнестрельные раны.

Мужчина сообщил Богданову, что убил жертв и показал фото на телефоне, а тот передал ему 50 тысяч рублей и пообещал земельный участок. Богданова задержали.

"Вердиктом коллегии присяжных заседателей было признано недоказанным, что указанные в обвинении действия имели место. По основному вопросу о доказанности деяния дан отрицательный ответ "Нет, не доказано", принятый присяжными заседателями единодушно", - сказал представитель суда.