Суд перенес слушание по иску ГП к экс-бенефициарам "Корпорации СТС"
10:00 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/sud-2056767336.html
Суд перенес слушание по иску ГП к экс-бенефициарам "Корпорации СТС"
2025-11-22T10:00:00+03:00
2025-11-22T10:00:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
алексей бобров
генеральная прокуратура рф
екатеринбург
россия
свердловская область
происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, алексей бобров, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Алексей Бобров, Генеральная прокуратура РФ
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к экс-бенефициарам Корпорации СТС 25 ноября

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продолжит 25 ноября рассмотрение иска Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства активов, среди ответчиков по которому значатся бизнесмены и бывшие бенефициары уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров, Артем Биков и теперь уже бывший гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Перерыв до 25 ноября, заседание состоится в 14.00 (12.00 мск – ред.)", – пояснила собеседница агентства.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Обвиняемый по делу о фейках о ВС России скрылся от суда
Вчера, 08:51
Предыдущий иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, Биков и Бобров, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж. В иске в качестве ответчиков были указаны около 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ.
Второй иск поступил в тот же суд 28 октября, на первом заседании процесс закрыли от СМИ по ходатайству прокуратуры из-за сведений, содержащих коммерческую тайну. Среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значатся бывшие бенефициары "Корпорации СТС" Бобров и Биков, экс-председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и бывший гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, которые и ранее проходили в качестве ответчиков по первому иску Генпрокуратуры.
В новом иске Генпрокуратуры в качестве ответчиков-юрлиц указаны также компании "Тюменский энергетический альянс" (ООО ТЭА), ООО "Базфорс", которому принадлежит 99,9% акций ООО ТЭА и московская компания ООО "Предприятие проектного финансирования". В списке третьих лиц, привлеченных к делу – предприятия, работающие в сфере ЖКХ и других отраслях на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и ряд физических лиц. Согласно карточке дела, по иску уже приняты обеспечительные меры, выдано более 30 исполнительных листов.
Бобров, Черных и Чемезов находятся под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой, а Буданов – в федеральном розыске по статье УК РФ, и, по словам источника в правоохранительных органах, подозревается в хищении свыше 20 миллионов рублей.
В минувшую пятницу совет директоров АО "Облкоммунэнерго" вместо Буданова назначил исполняющим обязанности генерального директора общества Дмитрия Карнауха, информировал журналистов пресс-центр организации.
Магомед Гаджиев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Суд изъял активы на два миллиарда рублей у экс-депутата Гаджиева*
21 ноября, 21:14
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСвердловская областьАлексей БобровГенеральная прокуратура РФ
 
 
