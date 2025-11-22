Суд перенес слушание по иску ГП к экс-бенефициарам "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продолжит 25 ноября рассмотрение иска Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства активов, среди ответчиков по которому значатся бизнесмены и бывшие бенефициары уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров, Артем Биков и теперь уже бывший гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Бобров, Черных и Чемезов находятся под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой, а Буданов – в федеральном розыске по статье УК РФ, и, по словам источника в правоохранительных органах, подозревается в хищении свыше 20 миллионов рублей.