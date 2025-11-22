Суд перенес слушание по иску ГП к экс-бенефициарам "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продолжит 25 ноября рассмотрение иска Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства активов, среди ответчиков по которому значатся бизнесмены и бывшие бенефициары уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров, Артем Биков и теперь уже бывший гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Перерыв до 25 ноября, заседание состоится в 14.00 (12.00 мск – ред.)", – пояснила собеседница агентства.
Предыдущий иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, Биков и Бобров, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж. В иске в качестве ответчиков были указаны около 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ.
Второй иск поступил в тот же суд 28 октября, на первом заседании процесс закрыли от СМИ по ходатайству прокуратуры из-за сведений, содержащих коммерческую тайну. Среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значатся бывшие бенефициары "Корпорации СТС" Бобров и Биков, экс-председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и бывший гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, которые и ранее проходили в качестве ответчиков по первому иску Генпрокуратуры.
В новом иске Генпрокуратуры в качестве ответчиков-юрлиц указаны также компании "Тюменский энергетический альянс" (ООО ТЭА), ООО "Базфорс", которому принадлежит 99,9% акций ООО ТЭА и московская компания ООО "Предприятие проектного финансирования". В списке третьих лиц, привлеченных к делу – предприятия, работающие в сфере ЖКХ и других отраслях на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и ряд физических лиц. Согласно карточке дела, по иску уже приняты обеспечительные меры, выдано более 30 исполнительных листов.
Бобров, Черных и Чемезов находятся под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой, а Буданов – в федеральном розыске по статье УК РФ, и, по словам источника в правоохранительных органах, подозревается в хищении свыше 20 миллионов рублей.
В минувшую пятницу совет директоров АО "Облкоммунэнерго" вместо Буданова назначил исполняющим обязанности генерального директора общества Дмитрия Карнауха, информировал журналистов пресс-центр организации.