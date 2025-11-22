Рейтинг@Mail.ru
В США призвали ЕС и НАТО прекратить запугивания угрозой со стороны России
23:23 22.11.2025
В США призвали ЕС и НАТО прекратить запугивания угрозой со стороны России
В США призвали ЕС и НАТО прекратить запугивания угрозой со стороны России
В США призвали ЕС и НАТО прекратить запугивания угрозой со стороны России
Европейские лидеры и руководство НАТО должны прекратить распространять абсурдные заявления об угрозе со стороны России, у них у самих уже достаточно крови на...
В США призвали ЕС и НАТО прекратить запугивания угрозой со стороны России

Кузник: Европа и НАТО должны прекратить абсурдные заявления об угрозе от России

© AP Photo / Eric CharbonneauПитер Кузник
Питер Кузник - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Eric Charbonneau
Питер Кузник. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Европейские лидеры и руководство НАТО должны прекратить распространять абсурдные заявления об угрозе со стороны России, у них у самих уже достаточно крови на руках, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.
«
"Им следует прекратить свои запугивания, что если Россия добьется успеха на Украине, то она поглотит один кусок Европы за другим. Это может быть их мантра, но она абсурдна", - сказал он агентству.
Кузник также выразил надежду, что лидерам Великобритании, Франции, Германии, Прибалтики и НАТО не удастся сорвать достижение мирного соглашения по Украине.
«
"У них и так достаточно крови на руках", - заключил профессор.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
