ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Европейские лидеры и руководство НАТО должны прекратить распространять абсурдные заявления об угрозе со стороны России, у них у самих уже достаточно крови на руках, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.