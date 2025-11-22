Рейтинг@Mail.ru
21:53 22.11.2025 (обновлено: 22:13 22.11.2025)
США и Белоруссия продолжают работать над общими целями, заявил Коул
в мире
белоруссия
украина
сша
александр лукашенко
белоруссия
украина
сша
в мире, белоруссия, украина, сша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, США, Александр Лукашенко
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. США и Белоруссия продолжают совместно работать над достижением общих масштабных целей, заявил специальный посланник американского президента в Белоруссии Джон Коул.
"Мы продолжаем работать над достижением более масштабных целей", - написал он в соцсети Х.
Коул добавил, что решение президента Белоруссии Александра Лукашенко помиловать 31 гражданина Украины является позитивным шагом со стороны Минска.
В субботу пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, происходит их передача украинской стороне.
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал Тихановского и еще 13 осужденных
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал Тихановского и еще 13 осужденных
21 июня, 20:07
 
В миреБелоруссияУкраинаСШААлександр Лукашенко
 
 
