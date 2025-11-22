https://ria.ru/20251122/ssha-2056850186.html
Трамп заявил, что хотел бы возвращения Грин в политику
Трамп заявил, что хотел бы возвращения Грин в политику - РИА Новости, 22.11.2025
Трамп заявил, что хотел бы возвращения Грин в политику
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы возвращения в политику конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, объявившей о скором уходе из палаты представителей.
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы возвращения в политику конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, объявившей о скором уходе из палаты представителей.
Ранее Грин на фоне конфликта с американским президентом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.
"Для нее это не будет просто... Я был бы рад увидеть это (ее возвращение - ред.)", - заявил Трамп
в комментарии телеканалу NBC
.
По словам американского лидера, конгрессвумен возьмет "небольшой перерыв".
Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.
Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. Президент отрекся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.