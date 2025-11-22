Трамп заявил, что хотел бы возвращения Грин в политику

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы возвращения в политику конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, объявившей о скором уходе из палаты представителей.

Ранее Грин на фоне конфликта с американским президентом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.

"Для нее это не будет просто... Я был бы рад увидеть это (ее возвращение - ред.)", - заявил Трамп в комментарии телеканалу NBC

По словам американского лидера, конгрессвумен возьмет "небольшой перерыв".

Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.