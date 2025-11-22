https://ria.ru/20251122/ssha-2056848794.html
В Чикаго семь человек пострадали при стрельбе, сообщил ABC
В Чикаго семь человек пострадали при стрельбе, сообщил ABC - РИА Новости, 22.11.2025
В Чикаго семь человек пострадали при стрельбе, сообщил ABC
Семь человек пострадали в результате стрельбы в центре Чикаго после церемонии зажжения огней на общегородской рождественской елке, сообщает телеканал ABC со... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:58:00+03:00
2025-11-22T20:58:00+03:00
2025-11-22T20:58:00+03:00
в мире
чикаго
северная каролина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992778854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf6bbf87656f6ed72429e712483dcfff.jpg
https://ria.ru/20251116/ssha-2055342495.html
чикаго
северная каролина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992778854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcc12eeeb0f945bf1d412394fe30869f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чикаго, северная каролина
В мире, Чикаго, Северная Каролина
В Чикаго семь человек пострадали при стрельбе, сообщил ABC
ABC: семь человек пострадали при стрельбе на рождественской елке в Чикаго