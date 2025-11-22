Рейтинг@Mail.ru
В Чикаго семь человек пострадали при стрельбе, сообщил ABC - РИА Новости, 22.11.2025
20:58 22.11.2025
В Чикаго семь человек пострадали при стрельбе, сообщил ABC
В Чикаго семь человек пострадали при стрельбе, сообщил ABC - РИА Новости, 22.11.2025
В Чикаго семь человек пострадали при стрельбе, сообщил ABC
Семь человек пострадали в результате стрельбы в центре Чикаго после церемонии зажжения огней на общегородской рождественской елке, сообщает телеканал ABC со... РИА Новости, 22.11.2025
2025
В Чикаго семь человек пострадали при стрельбе, сообщил ABC

ABC: семь человек пострадали при стрельбе на рождественской елке в Чикаго

Полицейская машина в Чикаго
Полицейская машина в Чикаго
© AP Photo / Nam Y. Huh
Полицейская машина в Чикаго. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате стрельбы в центре Чикаго после церемонии зажжения огней на общегородской рождественской елке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
"Полиция сообщила, что в результате стрельбы в центре Чикаго в пятницу вечером пострадали по меньшей мере семь человек... Стрельба произошла после церемонии зажжения городской рождественской елки", - говорится в сообщении телеканала.
В субботу власти американского города Конкорд в штате Северная Каролина сообщили о четырех пострадавших в результате стрельбы также во время церемонии зажжения огней на елке.
