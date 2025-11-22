Страны ЕС хотят поменять ряд пунктов плана США по Украине, сообщает Bild

БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Европейские государства намерены добиваться корректировки ряда положений американского плана урегулирования по Украине, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники.
По данным газеты, ЕС добивается изменения как минимум четырех пунктов плана. В частности, европейские страны выражают несогласие с предложением о территориальном разделении, предполагающим признание Донбасса и Крыма российскими. Отмечается, что такой подход не получает поддержки в европейских столицах.
Кроме того, в ходе обсуждений может быть поднят вопрос о предложении сократить украинские вооруженные силы, которые, как отмечает Bild, уже значительно уступают российской армии по численности. Отдельное внимание европейские лидеры намерены обратить на пункт о безопасности Украины. Согласно публикации, канцлер Германии Фридрих Мерц укажет на якобы сомнительную надежность возможных гарантий со стороны России, ведь, по его мнению, похожие договоренности 1994 года не были соблюдены.
Как пишет Bild, раздражение у европейской стороны вызывают и инициативы Дональда Трампа по работе с замороженными российскими активами - объемом около 300 миллиардов евро.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.