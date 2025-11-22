Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС хотят поменять ряд пунктов плана США по Украине, сообщает Bild - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 22.11.2025 (обновлено: 19:20 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/ssha-2056832750.html
Страны ЕС хотят поменять ряд пунктов плана США по Украине, сообщает Bild
Страны ЕС хотят поменять ряд пунктов плана США по Украине, сообщает Bild - РИА Новости, 22.11.2025
Страны ЕС хотят поменять ряд пунктов плана США по Украине, сообщает Bild
Европейские государства намерены добиваться корректировки ряда положений американского плана урегулирования по Украине, пишет немецкое издание Bild со ссылкой... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T19:18:00+03:00
2025-11-22T19:20:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир путин
фридрих мерц
россия
bild
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
https://ria.ru/20251122/ssha-2056795619.html
https://ria.ru/20251122/plan-2056752126.html
https://ria.ru/20251121/plan-2056628994.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир путин, фридрих мерц, россия, bild, евросоюз, санкции в отношении россии, дональд трамп
В мире, Украина, Киев, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Россия, Bild, Евросоюз, Санкции в отношении России, Дональд Трамп
Страны ЕС хотят поменять ряд пунктов плана США по Украине, сообщает Bild

Bild: ЕС добивается изменения как минимум четырех пунктов плана США по Украине

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Европейские государства намерены добиваться корректировки ряда положений американского плана урегулирования по Украине, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники.
"Германия и другие ведущие сторонники Украины отвергают 28-пунктный план по завершению войны в его нынешнем виде", - отмечает Bild.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США
Вчера, 14:18
По данным газеты, ЕС добивается изменения как минимум четырех пунктов плана. В частности, европейские страны выражают несогласие с предложением о территориальном разделении, предполагающим признание Донбасса и Крыма российскими. Отмечается, что такой подход не получает поддержки в европейских столицах.
Кроме того, в ходе обсуждений может быть поднят вопрос о предложении сократить украинские вооруженные силы, которые, как отмечает Bild, уже значительно уступают российской армии по численности. Отдельное внимание европейские лидеры намерены обратить на пункт о безопасности Украины. Согласно публикации, канцлер Германии Фридрих Мерц укажет на якобы сомнительную надежность возможных гарантий со стороны России, ведь, по его мнению, похожие договоренности 1994 года не были соблюдены.
Как пишет Bild, раздражение у европейской стороны вызывают и инициативы Дональда Трампа по работе с замороженными российскими активами - объемом около 300 миллиардов евро.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Критики плана США по Украине не понимают реалии на земле, заявил Вэнс
Вчера, 06:45
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине
21 ноября, 16:04
 
В миреУкраинаКиевВладимир ПутинФридрих МерцРоссияBildЕвросоюзСанкции в отношении РоссииДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала