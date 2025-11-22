Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал Стармера поджигателем войны
18:35 22.11.2025 (обновлено: 18:41 22.11.2025)
Дмитриев назвал Стармера поджигателем войны
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал премьер-министра... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:35:00+03:00
2025-11-22T18:41:00+03:00
в мире
великобритания
украина
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
кир стармер
в мире, великобритания, украина, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, кир стармер
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Кир Стармер
Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидеров Евросоюза "лидерами хаоса" и разжигателями войн.
В своей публикации в соцсети X Дмитриев прокомментировал интервью Стармера британской журналистке Бет Ригби, которое он дал в пятницу. Ригби комментировала политику премьера, заявив, что Стармер "не ликвидировал хаос", а сам стал им.
"Бет Ригби (говорит - ред.) бормочущему Стармеру: "Вы не покончили с хаосом, Вы и есть хаос". Спотыкающийся поджигатель войны Стармер снова оступается. Поджигатели войны в Великобритании и ЕС - самые непопулярные лидеры в истории своих стран. Лидеры хаоса", - говорится в сообщении Дмитриева.
Глава РФПИ также подчеркнул, что хаос не должен стоять на пути к обеспечению мира.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Дмитриев задался вопросом, предлагает ли ЕС альтернативу плану Трампа
