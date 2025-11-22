https://ria.ru/20251122/ssha-2056828386.html
Дмитриев назвал Стармера поджигателем войны
Дмитриев назвал Стармера поджигателем войны - РИА Новости, 22.11.2025
Дмитриев назвал Стармера поджигателем войны
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал премьер-министра... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:35:00+03:00
2025-11-22T18:35:00+03:00
2025-11-22T18:41:00+03:00
в мире
великобритания
украина
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20251122/dmitriev-2056748498.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, кир стармер
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Кир Стармер
Дмитриев назвал Стармера поджигателем войны
Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны