Украина не в том положении, чтобы торговаться, посчитал эксперт

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Киев находится не в той позиции, чтобы торговаться в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку отказ от мира приведет к дальнейшему военному, экономическому и политическому ослаблению страны, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.