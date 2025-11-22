Рейтинг@Mail.ru
Украина не в том положении, чтобы торговаться, посчитал эксперт - РИА Новости, 22.11.2025
18:33 22.11.2025 (обновлено: 19:11 22.11.2025)
Украина не в том положении, чтобы торговаться, посчитал эксперт
Украина не в том положении, чтобы торговаться, посчитал эксперт - РИА Новости, 22.11.2025
Украина не в том положении, чтобы торговаться, посчитал эксперт
Киев находится не в той позиции, чтобы торговаться в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку отказ от мира приведет к дальнейшему... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:33:00+03:00
2025-11-22T19:11:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
россия
киев
украина
в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Украина не в том положении, чтобы торговаться, посчитал эксперт

Профессор Кузник: Украина не в том положении, чтобы торговаться в переговорах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Киев находится не в той позиции, чтобы торговаться в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку отказ от мира приведет к дальнейшему военному, экономическому и политическому ослаблению страны, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.
"Украина находится не в той позиции, чтобы торговаться… поскольку продолжение боевых действий только ослабит Украину в военном, экономическом, политическом и моральном плане", - сказал он.
По словам эксперта, текущая ситуация только доказывает обоснованность слов президента США Дональда Трампа о том, что у самого Владимира Зеленского нет никаких козырей для продолжения конфликта.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что американский план может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
22.11.2025
Европу списали со счетов. Теперь официально
Вчера, 08:00
 
