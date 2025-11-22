Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: более 500 конфискованных БПЛА отправят на учения во Флориде
16:12 22.11.2025
Bloomberg: более 500 конфискованных БПЛА отправят на учения во Флориде
Bloomberg: более 500 конфискованных БПЛА отправят на учения во Флориде

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 500 конфискованных беспилотников китайского производства отправят на крупнейшие в своем роде антидроновые учения во Флориде, где американские военные будут учиться стрелять по ним из дробовиков, передает агентство Блумберг.
"Более 500 китайских беспилотников, конфискованных властями штата Флорида в соответствии со спорным указом, были отправлены на мусоросжигательный завод. Но благодаря разносторонней военной инициативе их удалось спасти от огня... Небольшие дроны будут переданы командованию специальных операций США (SOCOM) во Флориде... В следующем месяце они будут использоваться для стрельбы из дробовиков в трёхдневных соревнованиях", - пишет агентство.
Отмечается, что подобные соревнования будут проводиться в рамках развития возможностей США по борьбе с беспилотниками.
"Это будет крупнейшее мероприятие по борьбе с беспилотниками, когда-либо проводившееся в США", - заявил агентству резервист морской пехоты Нейт Экелбаргер, основавший некоммерческую организацию "Национальная ассоциация беспилотников США" (USNDA), которая участвует в организации мероприятия.
По его словам, если дробовики окажутся эффективным средством защиты, то новым беспилотным подразделениям ВС США необходимо будет регулярно тренироваться с их применением.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
NBC: США рассматривают нанесение в Нигерии ударов при помощи БПЛА
4 ноября, 12:45
