Bloomberg: более 500 конфискованных БПЛА отправят на учения во Флориде

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Более 500 конфискованных беспилотников китайского производства отправят на крупнейшие в своем роде антидроновые учения во Флориде, где американские военные будут учиться стрелять по ним из дробовиков, передает агентство Блумберг
.
"Более 500 китайских беспилотников, конфискованных властями штата Флорида
в соответствии со спорным указом, были отправлены на мусоросжигательный завод. Но благодаря разносторонней военной инициативе их удалось спасти от огня... Небольшие дроны будут переданы командованию специальных операций США (SOCOM) во Флориде... В следующем месяце они будут использоваться для стрельбы из дробовиков в трёхдневных соревнованиях", - пишет агентство.
Отмечается, что подобные соревнования будут проводиться в рамках развития возможностей США
по борьбе с беспилотниками.
"Это будет крупнейшее мероприятие по борьбе с беспилотниками, когда-либо проводившееся в США", - заявил агентству резервист морской пехоты Нейт Экелбаргер, основавший некоммерческую организацию "Национальная ассоциация беспилотников США" (USNDA), которая участвует в организации мероприятия.
По его словам, если дробовики окажутся эффективным средством защиты, то новым беспилотным подразделениям ВС США необходимо будет регулярно тренироваться с их применением.