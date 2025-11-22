В США умер первый человек, заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5

"Сегодня (в пятницу - ред.) скончался житель округа Грейс-Харбор, проходивший лечение от птичьего гриппа штамма H5N5", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Министерство в своём заявлении подчеркнуло, что для человека риск заражения птичьим гриппом остаётся низким. Органы здравоохранения продолжат следить за всеми, кто контактировал с заболевшим, на наличие симптомов, чтобы исключить передачу вируса от человека к человеку.