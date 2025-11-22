США не консультировались с ЕС по мирному плану, заявил польский министр

ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. США не консультировались со странами Евросоюза на тему своего плана по Украине, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
"Ни с Польшей, ни с каким-то другим европейским государством, а там (в плане США – ред.) идет речь о Европе, о Евросоюзе, ни с европейскими лидерами никаким образом на счет этого плана еще не консультировались", - сказал Косиняк-Камыш.
"Никто не предоставлял США никакого мандата. Это – американско-российские отношения", - добавил он.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.