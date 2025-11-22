Рейтинг@Mail.ru
Вэнс заявил, что санкции не могут разрешить конфликт на Украине
06:50 22.11.2025 (обновлено: 06:51 22.11.2025)
Вэнс заявил, что санкции не могут разрешить конфликт на Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал фантазией убеждения о том, что украинскому урегулированию помогут санкции или деньги и оружие для Киева, только умные... РИА Новости, 22.11.2025
в мире, сша, киев
В мире, США, Киев
Вэнс заявил, что санкции не могут разрешить конфликт на Украине

Вэнс: решить конфликт на Украине могут лишь умные люди, а не санкции

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал фантазией убеждения о том, что украинскому урегулированию помогут санкции или деньги и оружие для Киева, только умные люди, а не провалившиеся дипломаты способны разрешить ситуацию.
"Есть фантазия о том, что если мы дадим больше денег, больше оружия или больше санкций, то победа в руках. Мир не делают провалившиеся дипломаты или политики из мира грез. Это делают умные люди в реальном мире", - написал Вэнс в соцсети Х.
