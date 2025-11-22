https://ria.ru/20251122/ssha-2056751839.html
Вэнс заявил, что санкции не могут разрешить конфликт на Украине
Вэнс заявил, что санкции не могут разрешить конфликт на Украине - РИА Новости, 22.11.2025
Вэнс заявил, что санкции не могут разрешить конфликт на Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал фантазией убеждения о том, что украинскому урегулированию помогут санкции или деньги и оружие для Киева, только умные... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T06:50:00+03:00
2025-11-22T06:50:00+03:00
2025-11-22T06:51:00+03:00
в мире
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_0:105:2862:1715_1920x0_80_0_0_358acac1a92cff31a917949461c0a5a5.jpg
https://ria.ru/20250519/vens-2017874415.html
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ba8050ffb35e2c7512eebcbddb835fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев
Вэнс заявил, что санкции не могут разрешить конфликт на Украине
Вэнс: решить конфликт на Украине могут лишь умные люди, а не санкции
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал фантазией убеждения о том, что украинскому урегулированию помогут санкции или деньги и оружие для Киева, только умные люди, а не провалившиеся дипломаты способны разрешить ситуацию.
"Есть фантазия о том, что если мы дадим больше денег, больше оружия или больше санкций, то победа в руках. Мир не делают провалившиеся дипломаты или политики из мира грез. Это делают умные люди в реальном мире", - написал Вэнс в соцсети Х.