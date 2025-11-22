https://ria.ru/20251122/ssha-2056751322.html
В США во время церемонии по зажжению огней на елке произошла стрельба
В городе Конкорд в Северной Каролине произошла стрельба во время церемонии по зажжению огней на елке, пострадали четыре человека, сообщили местные власти. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T06:45:00+03:00
В США во время церемонии по зажжению огней на елке произошла стрельба
В Конкорде во время церемонии по зажжению огней на елке произошла стрельба
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В городе Конкорд в Северной Каролине произошла стрельба во время церемонии по зажжению огней на елке, пострадали четыре человека, сообщили местные власти.
"Полиция Конкорда активно расследует случай стрельбы, который произошел около 19:30 (3:30 мск. — Прим. ред.)… Стрельба произошла во время ежегодной городской церемонии по зажжению елки… Четверо пострадавших, получивших огнестрельные ранения, были доставлены в больницу", — говорится в публикации правительства города в соцсети Facebook*.
Власти уточнили, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Оставшуюся часть мероприятия отменили. Полиция проводит расследование, просматривая записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивая очевидцев.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.