В США во время церемонии по зажжению огней на елке произошла стрельба

«

"Полиция Конкорда активно расследует случай стрельбы, который произошел около 19:30 (3:30 мск. — Прим. ред.)… Стрельба произошла во время ежегодной городской церемонии по зажжению елки… Четверо пострадавших, получивших огнестрельные ранения, были доставлены в больницу", — говорится в публикации правительства города в соцсети Facebook*.