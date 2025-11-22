Рейтинг@Mail.ru
22.11.2025
В США во время церемонии по зажжению огней на елке произошла стрельба
06:45 22.11.2025
В США во время церемонии по зажжению огней на елке произошла стрельба
В США во время церемонии по зажжению огней на елке произошла стрельба
В городе Конкорд в Северной Каролине произошла стрельба во время церемонии по зажжению огней на елке, пострадали четыре человека, сообщили местные власти.
2025
В США во время церемонии по зажжению огней на елке произошла стрельба

В Конкорде во время церемонии по зажжению огней на елке произошла стрельба

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В городе Конкорд в Северной Каролине произошла стрельба во время церемонии по зажжению огней на елке, пострадали четыре человека, сообщили местные власти.
"Полиция Конкорда активно расследует случай стрельбы, который произошел около 19:30 (3:30 мск. — Прим. ред.)… Стрельба произошла во время ежегодной городской церемонии по зажжению елки… Четверо пострадавших, получивших огнестрельные ранения, были доставлены в больницу", — говорится в публикации правительства города в соцсети Facebook*.
Власти уточнили, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Оставшуюся часть мероприятия отменили. Полиция проводит расследование, просматривая записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивая очевидцев.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В США при стрельбе погибли десятилетний мальчик и 21-летняя девушка
16 ноября, 21:58
В США при стрельбе погибли десятилетний мальчик и 21-летняя девушка
