В покушении на Трампа в 2024 году не нашли иностранного следа, пишут СМИ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. США во время расследования не обнаружили иностранного следа в попытке покушения на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года в Батлере, сообщает телеканал Fox News cо ссылкой на американского чиновника.
Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Батлере. Политик получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, еще двое были ранены. По данным Секретной службы, стрелявший 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания за пределами территории, где проходило мероприятие, и был ликвидирован на месте.
"Никаких связей с иностранцами в этом деле нет… Нет информации, никаких свидетельств. Указывающих на то, что какой-либо иностранец или же иностранное правительство или организация была связана с Томасом Круксом", - сообщает телеканал.
По словам источника, расследование покушения на Трампа является "одной из крупнейших мобилизаций" Федерального бюро расследований (ФБР) в истории. Однако, по его информации, сейчас дело находится в статусе "неактивное".