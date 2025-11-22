Рейтинг@Mail.ru
В покушении на Трампа в 2024 году не нашли иностранного следа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2025
03:43 22.11.2025
В покушении на Трампа в 2024 году не нашли иностранного следа, пишут СМИ
В покушении на Трампа в 2024 году не нашли иностранного следа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2025
В покушении на Трампа в 2024 году не нашли иностранного следа, пишут СМИ
США во время расследования не обнаружили иностранного следа в попытке покушения на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года в Батлере, сообщает телеканал РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T03:43:00+03:00
2025-11-22T03:43:00+03:00
в мире, сша, дональд трамп, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР
В покушении на Трампа в 2024 году не нашли иностранного следа, пишут СМИ

Fox News: США не нашли иностранного следа в покушении на Трампа в 2024 году

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. США во время расследования не обнаружили иностранного следа в попытке покушения на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года в Батлере, сообщает телеканал Fox News cо ссылкой на американского чиновника.
Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Батлере. Политик получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, еще двое были ранены. По данным Секретной службы, стрелявший 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания за пределами территории, где проходило мероприятие, и был ликвидирован на месте.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В конгрессе обвинили ФБР в сокрытии материалов по покушению на Трампа
19 ноября, 17:58
"Никаких связей с иностранцами в этом деле нет… Нет информации, никаких свидетельств. Указывающих на то, что какой-либо иностранец или же иностранное правительство или организация была связана с Томасом Круксом", - сообщает телеканал.
По словам источника, расследование покушения на Трампа является "одной из крупнейших мобилизаций" Федерального бюро расследований (ФБР) в истории. Однако, по его информации, сейчас дело находится в статусе "неактивное".
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Белом доме призвали рассказать американцам правду о покушении на Трампа
18 ноября, 18:37
 
В миреСШАДональд ТрампФБР
 
 
