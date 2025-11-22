https://ria.ru/20251122/spetsrezhim-2056760187.html
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Режим "Беспилотная опасность" отменен в Пензенской области, ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменили в Пензенской области