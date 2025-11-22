https://ria.ru/20251122/spetsoperatsiya-2056802526.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2025 - РИА Новости, 22.11.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 22.11.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 22 ноября 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Звановку в Донецкой Народной Республике и Новое Запорожье в Запорожской области, а также нанесли поражение цеху сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 155 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 668 самолетов, 283 вертолета, 97 793 беспилотника, 637 зенитных ракетных комплексов, 26 174 танка и других бронемашин, 1 618 реактивных систем залпового огня, 31 467 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 47 315 единиц автомобильной техники.