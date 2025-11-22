Рейтинг@Mail.ru
ВСУ грабили жителей села Яцковка в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 22.11.2025
ВСУ грабили жителей села Яцковка в ДНР
Боевики ВСУ грабили жителей села Яцковка Краснолиманского района ДНР, мебель и технику они вывозили машинами, рассказала РИА Новости беженка из села Светлана
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ грабили жителей села Яцковка в ДНР

ВСУ грабили жителей Яцковки Краснолиманского района ДНР

Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Боевики ВСУ грабили жителей села Яцковка Краснолиманского района ДНР, мебель и технику они вывозили машинами, рассказала РИА Новости беженка из села Светлана Мацюра.
"Грабили. Машины вывозили… Жаловались жители, что грабили. Вывозили все, что можно было", - сказала она.
Для вывоза мебели и техники из домов мирных жителей боевики ВСУ, по ее словам, использовали и легковушки, и грузовики, и военные автомобили.
Мацюра рассказала также, что они интересовались, где находятся пустые дома, и занимали их.
"Во всех пустых домах жили", - сказала беженка.
