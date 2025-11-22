https://ria.ru/20251122/spetsoperatsiya-2056754818.html
ВСУ грабили жителей села Яцковка в ДНР
ВСУ грабили жителей села Яцковка в ДНР - РИА Новости, 22.11.2025
ВСУ грабили жителей села Яцковка в ДНР
Боевики ВСУ грабили жителей села Яцковка Краснолиманского района ДНР, мебель и технику они вывозили машинами, рассказала РИА Новости беженка из села Светлана... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T07:28:00+03:00
2025-11-22T07:28:00+03:00
2025-11-22T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251121/vsu-2056466105.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ грабили жителей села Яцковка в ДНР
ВСУ грабили жителей Яцковки Краснолиманского района ДНР
ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Боевики ВСУ грабили жителей села Яцковка Краснолиманского района ДНР, мебель и технику они вывозили машинами, рассказала РИА Новости беженка из села Светлана Мацюра.
"Грабили. Машины вывозили… Жаловались жители, что грабили. Вывозили все, что можно было", - сказала она.
Для вывоза мебели и техники из домов мирных жителей боевики ВСУ
, по ее словам, использовали и легковушки, и грузовики, и военные автомобили.
Мацюра рассказала также, что они интересовались, где находятся пустые дома, и занимали их.
"Во всех пустых домах жили", - сказала беженка.