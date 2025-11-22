ВСУ грабили жителей села Яцковка в ДНР

ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Боевики ВСУ грабили жителей села Яцковка Краснолиманского района ДНР, мебель и технику они вывозили машинами, рассказала РИА Новости беженка из села Светлана Мацюра.

"Грабили. Машины вывозили… Жаловались жители, что грабили. Вывозили все, что можно было", - сказала она.

Для вывоза мебели и техники из домов мирных жителей боевики ВСУ , по ее словам, использовали и легковушки, и грузовики, и военные автомобили.

Мацюра рассказала также, что они интересовались, где находятся пустые дома, и занимали их.