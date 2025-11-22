МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Подразделения ВСУ в Сумской области уничтожаются из-за закончившихся средств маскировки, им перестали поступать даже маскировочные сети, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумской области ВСУ также испытывают недостаток в материалах для маскировки позиций, в подразделения перестают поступать даже элементарные масксети", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по этой причине стало легче обнаружить их позиции на данном участке, и они уничтожаются ударами авиации и артиллерии.
ВСУ в последнее время жалуются на плохое снабжение, а украинские волонтеры - на снижение пожертвований на фоне громкого скандала о коррупции, когда выяснилось, что ряд приближенных к Владимиру Зеленскому представителей киевского режима воруют деньги миллионами долларов.
