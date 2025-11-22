Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в Сумской области перестали получать маскировочные сети
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 22.11.2025
ВСУ в Сумской области перестали получать маскировочные сети
ВСУ в Сумской области перестали получать маскировочные сети - РИА Новости, 22.11.2025
ВСУ в Сумской области перестали получать маскировочные сети
Подразделения ВСУ в Сумской области уничтожаются из-за закончившихся средств маскировки, им перестали поступать даже маскировочные сети, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2025
сумская область
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВСУ в Сумской области перестали получать маскировочные сети

Подразделения ВСУ в Сумской области уничтожают из-за проблем с маскировкой

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Подразделения ВСУ в Сумской области уничтожаются из-за закончившихся средств маскировки, им перестали поступать даже маскировочные сети, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Сумской области ВСУ также испытывают недостаток в материалах для маскировки позиций, в подразделения перестают поступать даже элементарные масксети", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по этой причине стало легче обнаружить их позиции на данном участке, и они уничтожаются ударами авиации и артиллерии.
ВСУ в последнее время жалуются на плохое снабжение, а украинские волонтеры - на снижение пожертвований на фоне громкого скандала о коррупции, когда выяснилось, что ряд приближенных к Владимиру Зеленскому представителей киевского режима воруют деньги миллионами долларов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДело Миндича
 
 
