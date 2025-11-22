ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" сорвали попытку ВСУ прорваться в район одного их населенных пунктов Купянского района, рассказали в МО РФ.

"Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" сорвали очередную попытку боевиков ВСУ осуществить подвоз личного состава и боеприпасов на бронетехнике в зоне проведения СВО в Харьковской области", - сообщили в МО РФ

Уточняется, что операторы БПЛА при помощи FPV-дрона атаковали американский бронетранспортер М113, "пытавшийся прорваться в район одного их населенных пунктов Купянского района".

"Применяя ударные дроны-камикадзе по автомобильной технике наши дроноводы срывают ротации и подвоз боеприпасов противника", - дополнили в оборонном ведомстве.