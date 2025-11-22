https://ria.ru/20251122/spetsoperatsiya-2056754360.html
ВС России сорвали попытку ВСУ прорыва в Купянском районе
ВС России сорвали попытку ВСУ прорыва в Купянском районе
2025
ВС России сорвали попытку ВСУ прорыва в Купянском районе
Военные группировки войск "Запад" сорвали попытку прорыва ВСУ в Купянском районе
ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" сорвали попытку ВСУ прорваться в район одного их населенных пунктов Купянского района, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" сорвали очередную попытку боевиков ВСУ
осуществить подвоз личного состава и боеприпасов на бронетехнике в зоне проведения СВО в Харьковской области", - сообщили в МО РФ
.
Уточняется, что операторы БПЛА при помощи FPV-дрона атаковали американский бронетранспортер М113, "пытавшийся прорваться в район одного их населенных пунктов Купянского района".
"Применяя ударные дроны-камикадзе по автомобильной технике наши дроноводы срывают ротации и подвоз боеприпасов противника", - дополнили в оборонном ведомстве.
В четверг президент России Владимир Владимир Путин
посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
доложил президенту, что российские войска освободили Купянск.