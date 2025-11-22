https://ria.ru/20251122/spetsoperatsiya-2056742735.html
Российский штурмовик рассказал о сопротивлении ВСУ у Красноармейска
ДНР, 22 ноя - РИА Новости. Штурмовикам 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе российской группировки войск "Центр", которые ведут бои в районе Красноармейска в ДНР, удалось перекрыть дорогу, по которой снабжали боеприпасами ВСУ, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Суета".
"Мы взяли опорный пункт, в котором укрывался расчет БПЛА, минометчики, а также штурмовики из группы закрепления. В общей сложности 16 человек. Продвигались к данной точке на протяжении трех дней, противник максимально давил минометным, артиллерийским, пулеметным огнем. Тем не менее нам удалось подойти близко. На призыв сдаться в плен оказывали еще большее сопротивление. Потом мы принялись забрасывать "опорник" гранатами, затем приступили к зачистке. Одновременно штурмовики из другой группы брали соседнее укрепление - также успешно. Тем самым мы перекрыли дорогу, по которой снабжались вражеские позиции оружием и продовольствием", - рассказал он.
Красноармейск и Димитров
составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ
в Донбассе
: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку
. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово
.
К концу октября группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска
и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.