Российский штурмовик рассказал о сопротивлении ВСУ у Красноармейска

"Мы взяли опорный пункт, в котором укрывался расчет БПЛА, минометчики, а также штурмовики из группы закрепления. В общей сложности 16 человек. Продвигались к данной точке на протяжении трех дней, противник максимально давил минометным, артиллерийским, пулеметным огнем. Тем не менее нам удалось подойти близко. На призыв сдаться в плен оказывали еще большее сопротивление. Потом мы принялись забрасывать "опорник" гранатами, затем приступили к зачистке. Одновременно штурмовики из другой группы брали соседнее укрепление - также успешно. Тем самым мы перекрыли дорогу, по которой снабжались вражеские позиции оружием и продовольствием", - рассказал он.