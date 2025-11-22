Рейтинг@Mail.ru
Российский штурмовик рассказал о сопротивлении ВСУ у Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 22.11.2025
Российский штурмовик рассказал о сопротивлении ВСУ у Красноармейска
Российский штурмовик рассказал о сопротивлении ВСУ у Красноармейска - РИА Новости, 22.11.2025
Российский штурмовик рассказал о сопротивлении ВСУ у Красноармейска
Штурмовикам 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе российской группировки войск "Центр", которые ведут бои в районе Красноармейска в ДНР,... РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
красноармейск
димитров
донецкая народная республика
2025
безопасность, красноармейск, димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский штурмовик рассказал о сопротивлении ВСУ у Красноармейска

ВС России перекрыли дорогу у Красноармейска, по которой снабжались ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДНР, 22 ноя - РИА Новости. Штурмовикам 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе российской группировки войск "Центр", которые ведут бои в районе Красноармейска в ДНР, удалось перекрыть дорогу, по которой снабжали боеприпасами ВСУ, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Суета".
"Мы взяли опорный пункт, в котором укрывался расчет БПЛА, минометчики, а также штурмовики из группы закрепления. В общей сложности 16 человек. Продвигались к данной точке на протяжении трех дней, противник максимально давил минометным, артиллерийским, пулеметным огнем. Тем не менее нам удалось подойти близко. На призыв сдаться в плен оказывали еще большее сопротивление. Потом мы принялись забрасывать "опорник" гранатами, затем приступили к зачистке. Одновременно штурмовики из другой группы брали соседнее укрепление - также успешно. Тем самым мы перекрыли дорогу, по которой снабжались вражеские позиции оружием и продовольствием", - рассказал он.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Российские военные отразили шесть атак ВСУ в Красноармейске
Вчера, 13:34
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.
К концу октября группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскДимитровДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
