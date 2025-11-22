Организаторы концерта Спейси на Кипре рассказали о русскоязычных зрителях

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Большая часть зрителей концерта актера Кевина Спейси на Кипре были русскоязычными, для них и нужны были субтитры на русском языке, рассказали РИА Новости организаторы концерта.

"У нас самая активная аудитория, посещающая все подобные мероприятия, - это русскоязычные, поэтому большая часть зала как раз и были русскоязычные зрители, несмотря на то, что на концерт прилетели зрители со всего мира - от Америки до Азии" - сказал собеседник агентства.

Организаторы отметили, что зал был полон, а это около 1300 человек. Цены на билеты начинались от 90 и достигали 1250 евро. Самые дорогие билеты включали в себя часовое афтерпарти и фотосессию со Спейси

Спейси выступил в Лимассоле с программой Songs & Stories 16 ноября. Концерт позиционировался как мировая премьера музыкального шоу актера.

Ранее Спейси сообщал, что находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за судебные издержки. В интервью газете Telegraph Спейси рассказал, что у него нет дома, живет он в отелях и ездит туда, где есть работа.

В мае 2022 года власти Великобритании предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании Спейси по этому делу.