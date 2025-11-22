Рейтинг@Mail.ru
Организаторы концерта Спейси на Кипре рассказали о русскоязычных зрителях - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:36 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/spejsja-2056759683.html
Организаторы концерта Спейси на Кипре рассказали о русскоязычных зрителях
Организаторы концерта Спейси на Кипре рассказали о русскоязычных зрителях - РИА Новости, 22.11.2025
Организаторы концерта Спейси на Кипре рассказали о русскоязычных зрителях
Большая часть зрителей концерта актера Кевина Спейси на Кипре были русскоязычными, для них и нужны были субтитры на русском языке, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T08:36:00+03:00
2025-11-22T08:36:00+03:00
культура
кипр
америка
великобритания
кевин спейси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150816/72/1508167220_0:0:4120:2318_1920x0_80_0_0_c4eee536680b2e382d4e37d208655e98.jpg
https://ria.ru/20250703/emin-2026951100.html
https://ria.ru/20251004/stambul-2046388995.html
кипр
америка
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150816/72/1508167220_464:0:4120:2742_1920x0_80_0_0_444a2e149125599729a6d1358bcea98b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кипр, америка, великобритания, кевин спейси
Культура, Кипр, Америка, Великобритания, Кевин Спейси
Организаторы концерта Спейси на Кипре рассказали о русскоязычных зрителях

Большая часть зрителей концерта Кевина Спейси на Кипре были русскоязычными

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello Актер Кевин Спейси
 Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Актер Кевин Спейси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Большая часть зрителей концерта актера Кевина Спейси на Кипре были русскоязычными, для них и нужны были субтитры на русском языке, рассказали РИА Новости организаторы концерта.
"У нас самая активная аудитория, посещающая все подобные мероприятия, - это русскоязычные, поэтому большая часть зала как раз и были русскоязычные зрители, несмотря на то, что на концерт прилетели зрители со всего мира - от Америки до Азии" - сказал собеседник агентства.
Певец Эмин Агаларов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Концерт певца Эмина под Калининградом перенесли на год
3 июля, 15:27
Организаторы отметили, что зал был полон, а это около 1300 человек. Цены на билеты начинались от 90 и достигали 1250 евро. Самые дорогие билеты включали в себя часовое афтерпарти и фотосессию со Спейси.
Спейси выступил в Лимассоле с программой Songs & Stories 16 ноября. Концерт позиционировался как мировая премьера музыкального шоу актера.
Ранее Спейси сообщал, что находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за судебные издержки. В интервью газете Telegraph Спейси рассказал, что у него нет дома, живет он в отелях и ездит туда, где есть работа.
В мае 2022 года власти Великобритании предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании Спейси по этому делу.
Сам актер заявлял, что его мир рухнул, когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения двухкратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.
Певец Робби Уильямс - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Стамбуле отменили концерт Робби Уильямса
4 октября, 17:24
 
КультураКипрАмерикаВеликобританияКевин Спейси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала