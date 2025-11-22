https://ria.ru/20251122/spejsja-2056759683.html
Организаторы концерта Спейси на Кипре рассказали о русскоязычных зрителях
Организаторы концерта Спейси на Кипре рассказали о русскоязычных зрителях - РИА Новости, 22.11.2025
Организаторы концерта Спейси на Кипре рассказали о русскоязычных зрителях
Большая часть зрителей концерта актера Кевина Спейси на Кипре были русскоязычными, для них и нужны были субтитры на русском языке, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Большая часть зрителей концерта актера Кевина Спейси на Кипре были русскоязычными, для них и нужны были субтитры на русском языке, рассказали РИА Новости организаторы концерта.
"У нас самая активная аудитория, посещающая все подобные мероприятия, - это русскоязычные, поэтому большая часть зала как раз и были русскоязычные зрители, несмотря на то, что на концерт прилетели зрители со всего мира - от Америки
до Азии" - сказал собеседник агентства.
Организаторы отметили, что зал был полон, а это около 1300 человек. Цены на билеты начинались от 90 и достигали 1250 евро. Самые дорогие билеты включали в себя часовое афтерпарти и фотосессию со Спейси
.
Спейси выступил в Лимассоле с программой Songs & Stories 16 ноября. Концерт позиционировался как мировая премьера музыкального шоу актера.
Ранее Спейси сообщал, что находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за судебные издержки. В интервью газете Telegraph Спейси рассказал, что у него нет дома, живет он в отелях и ездит туда, где есть работа.
В мае 2022 года власти Великобритании
предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне
вынес решение об оправдании Спейси по этому делу.
Сам актер заявлял, что его мир рухнул, когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения двухкратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.